447 Tage nach seinem Erstrunden-Aus am 21. Oktober 2015 in Wien gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga verlor der ehemalige Weltranglistenzweite beim Einladungsturnier Kooyong Classic in Melbourne sein erstes Gruppenspiel gegen den Polen Jerzy Janowicz mit 7:5, 4:6, 4:10.

