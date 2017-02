später lesen ATP-Turnier in Dubai Überraschendes Aus für Wawrinka in der ersten Runde 2017-02-28T13:32+0100 2017-02-28T13:33+0100

Der Weltranglistendritte Stan Wawrinka aus der Schweiz ist beim ATP-Turnier in Dubai völlig überraschend in der ersten Runde gescheitert. Wawrinka (31), Halbfinalist bei den Australian Open in Melbourne, unterlag dem Bosnier Damir Dzumhur (ATP-Nr. 77) nach nur 72 Minuten mit 6:7 (4:7), 3:6. "Ich war nicht gut genug", sagte Wawrinka, der wegen einer Verletzung sein erstes Match seit dem Aus gegen seinen Landsmann und späteren Turniersieger Roger Federer in Australien absolvierte. Der dreimalige Grand-Slam-Gewinner war bei der mit rund 2,9 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung in Dubai an Position zwei gesetzt.