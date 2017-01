später lesen Hopman Cup USA ohne Niederlage im Finale Teilen

Das Team USA mit den Tennisprofis Jack Sock und Coco Vandeweghe ist ohne Niederlage ins Finale des Hopman Cup in Perth eingezogen. Das Duo setzte sich zum Abschluss der Gruppe B gegen Gastgeber Australien 2:1 durch. Sock gewann gegen Nick Kyrgios 6:2, 6:2, Vandeweghe unterlag Daria Gavrilova 3:6, 6:4, 5:7. Das Mixed ging kampflos an die USA, die bereits vor dem Duell als Finalteilnehmer feststanden. Im Endspiel der inoffiziellen Mixed-WM treffen Sock und Vandeweghe am Samstag entweder auf die Schweizer mit Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer oder auf die Franzosen, die im direkten Duell am Freitag gegeneinander antreten. Nach zwei Niederlagen ausgeschieden ist bereits das deutsche Duo Alexander Zverev (Hamburg) und Andrea Petkovic (Darmstadt), das zum Abschluss am Freitag gegen Großbritannien spielt.