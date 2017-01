später lesen Tennis USA starten mit Sieg über Tschechien in Hopman Cup Teilen

Das amerikanische Tennis-Team ist mit einem Sieg in den Hopman Cup gestartet. Coco Vandeweghe und Jack Sock setzten sich am Sonntag bei der inoffiziellen Mixed-WM in Australiens Westküsten-Metropole Perth mit 2:0 gegen Tschechien durch. Vandeweghe bezwang Lucie Hradecka mit 6:4, 6:2. Sock gewann mit 7:5, 3:6, 6:3 gegen Adam Pavlasek. Beim Hopman Cup zum Start des Tennis-Jahres nehmen insgesamt acht Teams teil, für Deutschland sind Andrea Petkovic und Alexander Zverev am Start.