Tennis: USA verbannt Schweiz in Davis-Cup-Abstiegsrunde

Das Schweizer Tennis-Team muss im Davis Cup erneut gegen den Abstieg aus der Weltgruppe spielen. Ohne Superstar Roger Federer und Stan Wawrinka liegen die Eidgenossen schon vor den beiden abschließenden Einzeln gegen die USA am Sonntag in Birmingham/Alabama uneinholbar mit 0:3 zurück. Das US-Doppel Jack Sock und Steve Johnson sorgte mit einem 7:6 (7:3), 6:3, 7:6 (7:5)-Sieg gegen Henri Laaksonen und Adrien Bossel für den entscheidenden Punkt für die Gastgeber. Im Viertelfinale im April treffen die Amerikaner nun auf Australien, das sich 4:1 gegen Tschechien durchsetzte. Die Schweizer spielen hingegen im September um den Klassenverbleib. Ebenfalls schon sicher im Viertelfinale sind die Franzosen durch ein 4:1 gegen Japan und die Serben, die vor dem letzten Spieltag 3:0 gegen Russland führen. Die deutsche Mannschaft liegt vor den Einzeln am Sonntag 1:2 gegen Belgien hinten.