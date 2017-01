Mit 23 Titeln führt Serena Williamns die Liste der Rekordsiegerinnen bei Grand-Slam-Turnieren (seit der Open Era) an. weniger

1. Platz: Serena Williams (USA) Grand-Slam-Titel: 23 Australian Open: 7 French Open: 3 Wimbledon: 7 US Open : 6

2. Platz: Steffi Graf (Brühl) Grand-Slam-Titel: 22 Australian Open: 4 French Open: 6 Wimbledon: 7 US Open : 5

3. Platz: Chris Evert (USA) Grand-Slam-Titel: 18 Australian Open: 2 French Open: 7 Wimbledon: 3 US Open: 6

3. Platz: Martina Navratilova (Tschecheslowakei/USA) Grand-Slam-Titel: 18 Australian Open: 3 French Open: 2 Wimbledon: 9 US Open: 4

5. Platz: Monica Seles (Jugoslawien/USA) Grand-Slam-Titel: 9 Australian Open: 4 French Open: 3 Wimbledon: 0 US Open: 2

Siege vor und in der Open Era*



Margaret Court Smith (Australien/1960-1973)



Grand-Slam-Titel: 24



Australian Open: 11

French Open: 5

Wimbledon: 3

US Open: 5



Als Open Era wird der Zeitraum bezeichnet, der mit der Zulassung professioneller Tennisspieler zu den wichtigsten Turnieren begonnen hat. Davor war die Teilnahme an diesen Wettbewerben nur Amateuren gestattet.