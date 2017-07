Die Handtücher in Wimbledon sind bei Fans und Souvernirjägern beliebt. Selbst die Spieler nehmen die in den typischen Wimbledon-Farben grün und lila gefärbten Handtücher gerne mit aus London nach Hause. Im offiziellen Wimbledon-Shop kosten sie 38 Euro.

Dieses Geld wollte sich ein Zuschauer nun sparen. Er schnappte sich das Handtuch, das der US-Amerikaner Jack Sock nach seinem Sieg in der ersten Runde gegen den Chilenen Christian Garin ins Publikum geworfen hatte. Das Problem: Eigentlich sollte ein Junge das Souvenir bekommen. Doch Sock hatte nicht genau genug gezielt und der ältere Herr riss dem Jungen das Handtuch aus den Händen.

Ein Video von dem Vorfall machte auf Twitter die Runde und löste Empörung aus. Und auch Sock selbst bekam im Nachhinein von dem "Handtuch-Klau" Wind. Der Weltranglisten-18. sucht nun nach dem Jungen.

"Wenn irgendjemand das Kind kennt, dem leider das Handtuch aus den Händen gerissen wurde... twittert mir seinen Namen und ich werde ihm eins besorgen", twitterte Sock einige Stunden nach seinem Match am Dienstag.

If anyone knows the kid that unfortunately had the towel ripped out of his hands...tweet his name at me and I'll be sure to get him one 🤙🏻