Schon während der Begegnung gegen den belgischen Qualifikanten Ruben Bemelmans hatte sich der 21-Jährige über die Schiedsrichterin beschwert und einen Wechsel verlangt. Dies wurde jedoch abgelehnt. Trotz 2:0-Führung im entscheidenden Satz verlor er 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6.

Medvedev had one hell of a meltdown after the match.



Throwing coins towards the umpire after some questionable decisions, implying bribery. pic.twitter.com/RBZj8i71zN