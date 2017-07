später lesen Tennis in Wimbledon Deutsches Quartett weiter – Petkovic, Lisicki und Haas raus FOTO: afp 2017-07-03T14:46+0200 2017-07-03T21:46+0200

Ein deutsches Trio hat das Debakel der Tennis-Herren in Paris bereits am ersten Tag in Wimbledon ausgemerzt und für einen verheißungsvollen Start im englischen Tennis-Mekka gesorgt. Bei den Damen schaffte es Carina Witthöft in Runde zwei.