später lesen Tennis Maria verpasst Halbfinale in Rabat 2017-05-04T20:25+0200 2017-05-04T20:25+0200

Tennisspielerin Tatjana Maria hat ihr erstes Halbfinale auf der WTA-Tour und die Rückkehr in die Top 100 der Weltrangliste knapp verpasst. Die 29-Jährige aus Bad Saulgau, derzeit die Nummer 104 im Ranking, unterlag in der Runde der besten Acht in Rabat/Marokko der früheren French-Open-Siegerin Francesca Schiavone aus Italien nach 1:54 Stunden mit 1:6, 6:4, 3:6. Andrea Petkovic (Darmstadt) war bereits in ihrem Auftaktmatch ausgeschieden, Laura Siegemund (Metzingen) verzichtete wenige Tage nach ihrem Triumph in Stuttgart auf den Start beim mit 250.000 Dollar dotierten Sandplatzturnier.