später lesen Davis Cup Zverev-Brüder schlagen im Doppel auf Teilen

Twittern





2017-02-04T12:25+0100 2017-02-04T12:25+0100

Die Brüder Alexander und Mischa Zverev schlagen im Davis-Cup-Doppel am Samstag (13.00 Uhr/hr-fernsehen und DAZN) gegen Belgien gemeinsam für Deutschland auf. Teamchef Michael Kohlmann nominierte beim Stand von 1:1 in der Erstrundenpartie der Weltgruppe den 19 Jahre alten Hoffnungsträger Alexander und Melbourne-Viertelfinalist Mischa (29). Das Duo trifft auf Ruben Bemelmans und Joris De Loore. Jan-Lennard Struff (Warstein) ist von einem Infekt geschwächt, Philipp Kohlschreiber (Augsburg) hatte am Freitag das Auftakteinzel gegen Steve Darcis in einem Marathonmatch über fast vier Stunden im Tiebreak des fünften Satzes verloren. Alexander Zverev gelang mit einem Dreisatzsieg über Arthur De Greef der Ausgleich. Für die Zverevs, die bereits als erstes Bruderpaar für ein deutsches Davis-Cup-Team nominiert waren, geht damit ein Traum in Erfüllung. Zudem gibt Mischa Zverev sein Comeback im deutschen Nationaltrikot nach siebeneinhalb Jahren. Im Viertelfinale 2009 in Spanien hatte der Linkshänder gemeinsam mit Nicolas Kiefer gespielt.