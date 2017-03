später lesen Mouilleron-Le-Captif Tour beginnt 2018 auf der Île de Noirmoutier 2017-02-28T18:57+0100 2017-03-01T07:25+0100

Genau vier Monate vor dem diesjährigen Grand Départ der Tour de France in Düsseldorf haben die Organisatoren den Ausgangspunkt für die Tour im kommenden Jahr bekanntgegeben. Die Tour de France 2018 wird am 30. Juni auf der französischen Insel Noirmoutier im Département Vendée starten. Wie die federführende Amaury Sport Organisation gestern bekanntgab, erfolgt der Grand Départ in Noirmoutier-en-l'Ile, bevor die erste Etappe über 195 Kilometer über die vier Kilometer lange Passage du Gois, eine gezeitenabhängige Überführung, auf das Festland entlang der Atlantikküste bis ins Städtchen Fontenay-Le-Comte führt.