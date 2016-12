Selbst an Weihnachten gibt es Live-Sport im TV

Schöne TV-Bescherung für Football-Fans: Sogar am Heiligen Abend fliegen in der NFL die Eier. Zudem gibt es Handball, Eishockey und Basketball im Programm.

Das nennt man wohl echtes Kontrastprogramm: Statt besinnlich vor dem Tannenbaum zu sitzen, können es Hardcore-Sportfans am Heiligen Abend vor dem Bildschirm diesmal so richtig krachen lassen. Die weihnachtliche Bescherung von Pro 7 Maxx: Ab 19 Uhr gibt es zwei Spiele der National Football League (NFL) live.

Nur am 25. Dezember ruht das TV-Sportprogramm wirklich, schon 24 Stunden später lockt Sport1 mit einer sechsstündigen Livestrecke. Ab 14.55 Uhr Uhr gibt es erst Handball, dann Eishockey und schließlich Basketball - der erste Fernseh-Sportmarathon. Und nicht alle Protagonisten sind darüber begeistert.

Erneut sind die Rhein-Neckar Löwen am intensivsten involviert, der deutsche Handball-Meister muss schon am Nachmittag beim deutschen Pokalsieger SC Magdeburg antreten. Vor einem Jahr gastierten die Mannheimer bei Rekordmeister THW Kiel - am Abend des 23. Dezember.

Handballer nicht glücklich über Weihnachtsschicht

"Familienfreundlich ist das alles nicht gerade", kritisierte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen seinerzeit die unchristliche Termingestaltung. Genutzt hat es offenkundig nicht. Wieder muss der Champion an den Feiertagen etliche hundert Kilometer mit dem Mannschaftsbus zurücklegen.

Zumindest der klassische Wintersport gönnt den Athleten eine kurze Weihnachtspause, ehe die Alpinen am 27. Dezember schon wieder Abfahrtsski unter den Füßen haben. Und auch die bierseelige Darts-WM im Londoner Ally Pally wird fortgesetzt.

Das beliebte Pfeilewerfen ist "zwischen den Jahren" mittlerweile zum Klassiker geworden, auch wenn die Skispringer mit ihrer Vierschanzentournee eine weit längere Geschichte erzählen können. Und seit mittlerweile 15 Jahren gehört auch Biathlon auf Schalke zu den telegenen Schnee-Events.

Schon lange passé sind indes die Zeiten prominent besetzter Hallenfußballturniere, die überspielten Bundesligastars werden wegen der Verletzungsgefahr geschont. Erst nach dem Jahreswechsel, wenn auch die Tennisprofis wieder das Racket schwingen, beginnt der Budenzauber. Am 5. Januar treffen sich vor den Kameras von Sport1 in Ulm Zweit- und Drittligisten, 24 Stunden gibt es auf dem gleichen Kanal Altherren-Fußball aus Oldenburg.

