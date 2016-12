Das TV-Jahr 2016 stand ganz im Zeichen der Fußball-Europameisterschaft. Mit den Traum-Einschaltquoten aus Frankreich konnte Olympia in Rio bei Weitem nicht mithalten.

"König Fußball" allein auf weiter Flur - der Fernsehtrend der letzten Jahre hat sich im EM-Jahr 2016 noch einmal dramatisch verstärkt. Unter den 20 Quotenhits des Jahres ist die EURO 18-mal vertreten, darunter auf den ersten 14 Plätzen. Allein der Finaltriumph der deutschen deutschen Handballer bei der EM im Januar gegen Spanien (24:17) ist mit Rang 17 (12,98 Millionen Zuschauer im Schnitt) in die Phalanx des Fußballs eingedrungen, die durch das Endspiel um den DFB-Pokal zwischen Bayern München und Borussia Dortmund (13,79) auf dem 15. Platz vervollständigt wird.

Die stärkte Quote des Jahres verbuchte das ZDF bei der Halbfinal-Niederlage der deutschen Weltmeister am 7. Juli gegen EURO-Gastgeber Frankreich (0:2) mit durchschnittlich 29,85 Millionen Zuschauern (Marktanteil: 80,3 Prozent). Zu jedem der sechs Auftritte der Löw-Mannschaft bei der EURO versammelten sich im Schnitt mehr als 25 Millionen Menschen vor den TV-Geräten.

Überhaupt wurde in diesem Jahr allzu offenkundig, in welchem Maß der Fußball die gesamte TV-Sportlandschaft in Deutschland dominiert - nämlich an der vergleichsweise geringen Resonanz der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Eine dramatische Statistik: Das Beachvolleyball-Halbfinale zwischen dem späteren Gold-Duo Laura Ludwig/Kira Walkenhorst und den Brasilianerinnen Larissa/Talita am 16. August in der ARD war mit durchschnittlich 8,55 Millionen Zuschauern der meistgesehene Olympia-Wettkampf in Deutschland. In der Jahresabrechnung reicht das aber nicht einmal für einen Platz in den Top 40.

Zwar kann man einwenden, dass die Sommerspiele wegen der Zeitverschiebung von fünf Stunden für den gesamten europäischen Markt Traumquoten nur schwer zuließen. Doch dass bei 32 von 51 Spielen der gemeinhin als langweilig bewerteten Fußball-EM mehr Zuschauer vor dem Fernseher saßen als bei jeder (!) Olympia-Übertragung, ist ein Beleg für das Prinzipat des Fußballs in der Zuschauergunst.

2018 bei den ebenfalls für den TV-Markt ungünstig gelegenen Winterspielen in Pyeongchang/Südkorea dürften es noch einmal dramatisch weniger Zuschauer werden, nachdem die Verhandlungen zwischen ARD und ZDF mit dem neuen Rechteinhaber Discovery über den Kauf von Sublizenzen im November scheiterten. Der Spartensender Eurosport ist somit in gut einem Jahr für die Grundversorgung im Free-TV von 100 Stunden verantwortlich.

Formel 1, Skispringen und Biathlon mit guten Quoten

Gibt es überhaupt noch einen Weg, mit dem Fußball mitzuhalten? Besonders in einem EM- oder WM-Jahr muss hierfür offenbar schon Außergewöhnliches passieren wie der völlig überraschende Triumph der "Bad Boys" von Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson in Polen. Im Turnierverlauf wuchs die Zahl der Zuschauer von anfänglich rund vier Millionen auf mehr als das Dreifache an, ein kurzer Handball-Hype elektrisierte das Land.

Die Formel 1 profitierte nach rückläufigen Quoten seit 2013 vom spannenden WM-Kampf, den der Wiesbadener Nico Rosberg für sich entschied. Beim Saisonfinale in Abu Dhabi schalteten sonntagmittags 6,00 Millionen Zuschauer bei RTL ein, das mit einem Jahresdurchschnitt von 4,51 Millionen gegenüber 2015 um fast zehn Prozent zulegte.

Im Wintersport setzte die Vierschanzentournee mit 6,44 Millionen Zuschauern beim Neujahrsspringen ein Highlight. Über den gesamten Winter hinweg waren wieder einmal die Biathleten mit rund vier Millionen Zuschauern im Schnitt Quotengaranten für ARD und ZDF.

Allen sportlichen Erfolgen von Angelique Kerber im Jahr 2016 zum Trotz: Das Tennis hat bei der Resonanz noch jede Menge Luft nach oben. Durchschnittlich 1,46 Millionen Zuschauer verfolgten Ende Januar den ersten Grand-Slam-Titelgewinn der Kielerin bei den Australian Open bei Eurosport - allerdings an einem Samstagmorgen. Bei ihrem US-Open-Triumph schalteten am Abend des 10. September gar nur 1,14 Millionen ein. Zum Vergleich: Das Finale der Darts-WM am 3. Januar verfolgten 1,24 Millionen Zuschauer bei Sport1. Ein Deutscher war da schon lange nicht mehr im Wettbewerb.

(sid)