später lesen Trainings- und Wettkampfverbot Ukrainische Sportler dürfen nicht mehr nach Russland FOTO: ap FOTO: ap 2018-03-14T15:30+0100 2018-03-14T15:30+0100

Das ukrainische Sportministerium hat seinen Athleten die Teilnahme an Wettbewerben im Nachbarland Russland verboten. Die Vorschrift gelte für alle Sportarten, hieß es in einem entsprechenden Dekret in Kiew.