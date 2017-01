Asher Lucas hat bei einem College-Spiel in den USA für Furore gesorgt. In der Halbzeit versenkte der Elfjährige gleich drei Würfe von der Mittellinie in Serie – das Video von der spektakulären Show geht viral.

In den Halbzeitpausen vieler NBA-Spiele haben Fans oft die Chance, mit einem sogenannten Half-Court-Shot, einem Wurf von der Mittellinie, ihre Reisekasse aufzubessern. Oft winken mehrere tausend Dollar Preisgeld. Warum? Weil es selbst für Profis sehr schwierig ist, einen Wurf von der Mittellinie eines Basketball-Feldes im Korb unterzubringen.

Was Asher Lucas in der Pause der College-Partie zwischen den Tar Heels von der Universität aus North Carolina und N.C. State gelingt, ist deshalb schier unfassbar. Gleich dreimal in Folge trifft der Knirps von der Mittellinie. Und die Zuschauer jubeln dem Balljungen zu.

Seinen ersten erfolgreichen Versuch nehmen die Fans in der Halle einfach so zur Kenntnis. Lediglich ein paar leise Jubelschreie sind zu hören. Als der kleine Asher dann seinen zweiten Wurf versenkt, wird es laut in der Halle. Die Fans waren durch den ersten Wurf aufgeweckt worden. Und so richtig rastet der Anhang aus, als Asher auch noch den dritten Wurf im Korb versenkt.

Und was macht ein Elfjähriger, wenn die Fans auf den Rängen ausflippen? Richtig, er lässt sich feiern. Asher sprintet nach seinem dritten Wurf los und nimmt die Glückwünsche der anderen Balljungen entgegen. Die Fans haben endlich wieder einen Grund, sich ein bisschen zu freuen. Denn ihre Mannschaft liegt zur Pause aussichtslos mit 23:56 zurück.

Das Video wurde bis Mittwochnachmittag bei Youtube mehr als eine Million Mal angeklickt.

(seeg)