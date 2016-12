James wurde am 30. Dezember 1984 in Ohio geboren. weniger

James wurde am 30. Dezember 1984 in Ohio geboren.

In der Saison 2011/2012 wurde James zum dritten Mal in seiner Karriere zum wertvollsten Spieler gewählt.

In der Saison 2011/2012 wurde James zum dritten Mal in seiner Karriere zum wertvollsten Spieler gewählt.

In der gleichen Saison holte James endlich seinen ersten Meistertitel. In der Finalserie gegen die Oklahoma City Thunder führte ein bärenstarker James die Heat zum Titel.

In der gleichen Saison holte James endlich seinen ersten Meistertitel. In der Finalserie gegen die Oklahoma City Thunder führte ein bärenstarker James die Heat zum Titel.

In der Saison 2012/2013 stellte James einen neuen NBA-Rekord auf. Als erster Spieler überhaupt erzielte der Superstar in sechs aufeinanderfolgenden Spielen mehr als 30 Punkte. Das hat vor ihm noch niemand geschafft. Außerdem sahnte er seine vierte MVP-Auszeichnung ab.

In der Saison 2012/2013 stellte James einen neuen NBA-Rekord auf. Als erster Spieler überhaupt erzielte der Superstar in sechs aufeinanderfolgenden Spielen mehr als 30 Punkte. Das hat vor ihm noch niemand geschafft. Außerdem sahnte er seine vierte MVP-Auszeichnung ab.

Am Ende der Saison durfte James über den zweiten NBA-Titel in Serie jubeln. Der Superstar gewann die Finalserie gegen die San Antonio Spurs 4:3 und wurde am Ende zum wertvollsten Spieler gekürt. Es war die zweite Final-MVP-Auszeichnung in Serie für James.