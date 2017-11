später lesen Baseball in der MLB Houston Astros gewinnen erstmals die World Series FOTO: ap, MG CC 2017-11-02T07:17+0100 2017-11-02T08:34+0100

Die Houston Astros haben erstmals in ihrer 55-jährigen Geschichte die Baseball-World-Series gewonnen. Die Texaner gewannen das entscheidende siebte Spiel bei den Los Angeles Dodgers klar mit 5:1 und setzten sich in der Serie "best of seven" mit 4:3 durch.