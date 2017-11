Die Houston Astros haben zum ersten Mal in ihrer Geschichte die World Series gewonnen. Das Team setzte sich in sieben Spielen gegen die Los Angeles Dodgers durch. Das muss natürlich feucht-fröhlich gefeiert werden. weniger

Die Texaner gewannen das entscheidende siebte Spiel bei den Los Angeles Dodgers klar mit 5:1 und setzten sich in der Serie "best of seven" mit 4:3 durch.