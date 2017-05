Schweinsteiger bedankte sich via Twitter für die "überwältigende Möglichkeit". Der erste Wurf vor einer Baseball-Partie wird üblicherweise von Promis ausgeführt, die sich dabei nicht selten blamieren.

Had an impressive evening with @anaivanovic and some of my teammates at Wrigley Field - the historic home of @Cubs. pic.twitter.com/bS1cREvReM