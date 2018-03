später lesen Star-Quarterback geht fremd Russell Wilson gibt Baseball-Debüt für die Yankees FOTO: ap, LS 2018-03-03T10:33+0100 2018-03-03T10:33+0100

Für Football-Superstar Russell Wilson ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Der Quarterback des NFL-Klubs Seattle Seahawks lief in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Major League Baseball (MLB) für die New York Yankees auf und durfte einmal ans Schlagmal.