Autogramme schreiben ist für Russell Wilson eine ganz alltägliche Tätigkeit. Das Besondere an dieser Szene: Der Star-Quarterback der Seattle Seahawks trägt ein Baseball-Trikot der New York Yankees.

Für den Football-Superstar ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen.

Der Footballer des NFL-Klubs Seattle Seahawks lief in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Major League Baseball (MLB) für die New York Yankees auf.