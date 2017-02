später lesen Basketball in der NBA Chicago gewinnt ohne Zipser gegen Toronto FOTO: rtr, md FOTO: rtr, md Teilen

Ohne Basketball-Nationalspieler Paul Zipser haben die Chicago Bulls einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoff-Teilnahme in der NBA errungen. Nach zuletzt drei Pleiten in Serie besiegten die Bulls in der Nacht zu Mittwoch die Toronto Raptors mit 105:94 (58:39).