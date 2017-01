später lesen Basketball in der NBA Chicago Bulls siegen ohne Rookie Zipser gegen New Orleans Teilen

Die Chicago Bulls haben ohne Rookie Paul Zipser die New Orleans Pelicans in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit 107:99 (55:45) besiegt. Bester Werfer bei den Gastgebern war Jimmy Butler mit 28 Punkten. Nach dem 20. Saisonsieg bleiben die Bulls in der Eastern Conference hinter den Playoffplätzen auf Rang neun. Zipser kam nach seinem Start-Einsatz bei den New York Knicks (89:104) am Donnerstag gegen die Pelicans nicht zum Einsatz. Beim 113:97-Sieg der Los Angeles Clippers gegen den Stadt-Rivalen LA Lakers überragte Clippers-Center DeAndre Jordan. Der Amerikaner versenkte nicht nur zwölf seiner 13 Versuche aus dem Feld und erzielte 24 Punkte, sondern holte sich auch 21 Rebounds. "Er war so dominant. Er hat alles zerstört. Gegen ihn wolltest du nicht zum Korb ziehen", schwärmte Clippers-Trainer Doc Rivers von seinem Star.