NBA: Chris Paul fehlt LA Clippers sechs bis acht Wochen

Ohne ihren Star-Spielmacher Chris Paul müssen die Los Angeles Clippers in den kommenden sechs bis acht Wochen in der NBA auskommen. Wie der Klub am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, muss sich der 31-Jährige einer Operation unterziehen. Paul hatte sich am Montag gegen die Oklahoma City Thunder einen Bänderriss im linken Daumen zugezogen. Er erlitt die Verletzung, als er während einer Defensivaktion mit Thunder-Star Russell Westbrook zusammenprallte. Die Operation soll am Mittwoch erfolgen. Die Clippers liegen nach zuletzt sieben Siegen mit 29 Erfolgen und 14 Niederlagen in der West-Hälfte der Nordamerika-Liga klar auf Play-off-Kurs.