Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Maverick auch in ungewohnter Rolle einen erfolgreichen Start ins neue Jahr gefeiert.

Der Meister von 2011 gewann in der nordamerikanischen Profiliga NBA gegen die Washington Wizards 113:105 (67:61).

"Es gab schon ein paar Situationen in meiner Karriere, in denen ich auf dieser Position gespielt habe", sagte Nowitzki: "Aber noch nie so durchgängig."