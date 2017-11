Daniel Theis spielt bei den Überfliegern der Boston Celtics bislang eine beeindruckende Rookie-Saison in der NBA. Mit starker Physis und großem Willen leistet der frühere Bamberger auch den Topstars Widerstand. Für die vier weiteren Deutschen läuft es weiter ernüchternd.

Der Rummel um seine Person ließ Daniel Theis völlig kalt. "Das ist mein Job hier", sagte der 25 Jahre alte Basketball-Nationalspieler angenehm unaufgeregt nach seinem nächsten Sahneauftritt für die Boston Celtics. Um ihn herum rangelten die Reporter um das beste Bild vom Shootingstar. Theis ist in der NBA längst ein gefragter Mann.

Mit einem Double-Double aus zehn Punkten und zehn Rebounds in nur 18 Minuten Spielzeit beim 113:86 gegen die Sacramento Kings bewies der 25-Jährige aus Salzgitter einmal mehr seinen großen Wert für den Rekordmeister. "Er hat verdammt gute erste acht Spiele hingelegt", sagte Coach Brad Stevens über seinen Mr. Zuverlässig. "Theis is nice", heißt es längst rund um die Arena "TD Garden".

Sechs Siege in Serie haben die Celtics mittlerweile eingesammelt und sich an die Spitze der Eastern Conference gesetzt. Theis trumpft dabei an der Seite von Stars wie Kyrie Irving und Al Horford überraschend stark auf. Immer wieder geht ein Raunen durch die Arenen, wenn der 2,06-Meter-Athlet spektakuläre Blocks zeigt oder Alley-Oops vollendet. Seine größte Qualität ist aber die Reboundstärke, die den Celtics Extrawürfe einbringt und der Defensive Stabilität verleiht.

"Er ist immer in einer guten Position und gibt keinen Ball auf", sagte Stevens: "Er hat eine gute Position und ist schrecklich lang." 35 "Bretter" in 102 Minuten Spielzeit stehen in der Rookiesaison schon für Teamplayer Theis zu Buche. Unter den Körben setzt er sich mit starker Physis und einem gute Auge für die Situation auch gegen deutlich größere Gegner durch. "Es ist immer noch Basketball", sagt er über seine erstaunliche schnelle Anpassung an das höhere Tempo.

Theis genießt den Moment und will den Höhenflug mit dem 17-maligen Champion möglichst lange fortsetzen. Er ist derzeit der einzige der fünf deutschen Spieler in der NBA, der mit seinem Team für Furore sorgt. Vor allem die Starspieler Dirk Nowitzki und Dennis Schröder hinken den Erwartungen weiter deutlich hinterher und finden keinen Weg aus der Ergebniskrise.

Nowitzki kassierte mit den Dallas Mavericks trotz einer ordentlichen Leistung (13 Punkte, acht Rebounds) beim 98:119 gegen die Los Angeles Clippers die achte Niederlage im neunten Spiel. Die Texaner, bei denen Maximilian Kleber bisher nur eine Nebenrolle spielt, bleiben schlechtestes Team der Liga.

Kaum besser steht Schröder mit den Atlanta Hawks da. Das 109:119 gegen die Philadelphia 76ers mit 25 Schröder-Punkten war die siebte Pleite in der achten Partie. Auch erst einen Erfolg haben die Chicago Bulls von Paul Zipser verbucht.

