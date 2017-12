später lesen 15 Punkte und sieben Rebounds Nowitzki führt Dallas Mavericks zum zweiten Sieg in Folge FOTO: dpa, MC hjb 2017-12-28T07:34+0100 2017-12-28T07:42+0100

Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben in der nordamerikanischen NBA den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Die Texaner setzten sich am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Indiana Pacers mit 98:94 (53:54) durch.