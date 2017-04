Die Dallas Mavericks haben das Texas-Duell gegen die San Antonio Spurs klar mit 89:102 verloren. Dirk Nowitzki hatte trotzdem Spaß. In der Halbzeitpause jubelte der deutsche Superstar mit einem weiblichen Fan, der einen Wurf von der Mittellinie verwandelte.

Es ist Usus in der NBA, dass Fans in der Halbzeitpause zeigen können, was sie drauf haben. Der Half-Court-Shot, ein Wurf von der Mittellinie auf den Korb, ist dabei die meistverbreitete Variante. Beim Spiel der Dallas Mavericks gegen die San Antonio Spurs durfte es ein weiblicher Fan versuchen.

Und die Blondine scheint großer Fan von Nowitzki zu sein. Courtney Novak trug ein T-Shirt mit dem Konterfei der Vereinsikone. Vorne war ein Foto von "Big D" zu sehen, auf dem Rücken stand in großen Buchstaben "DIRK". Dazu trug sie einen weißen Minirock. Viermal tippte sie den Ball auf den Hallenboden, dann lief sie unter Trommelwirbel zum Wurf an. Der Ball flog in Richtung Korb – und ging ohne Berührung des Rings rein. Der Preis: Ein neuer Fernseher.

Doch mehr noch als das neue TV-Gerät dürfte sich Novak über den anschließenden Jubel gefreut haben. Sie durfte kurz gemeinsam mit ihrer großen Ikone Nowitzki im Kreis hüpfen. Auch J.J. Barea und Devin Harris wohnten den Feierlichkeiten bei, alle hatten ein breites Grinsen im Gesicht.

Dass die Mavericks keine Chance mehr auf die Play-offs haben, war schon vor der Partie bekannt. Dennoch hat sich das Spiel für Courtney Novak in doppelter Hinsicht gelohnt: Sie bekam einen neuen Fernseher und kam ihrem Idol so nah wie nie zuvor. Daran wird sie sich ein Leben lang erinnern.

