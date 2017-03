Basketball in der NBA

Rabenschwarzer Tag für die Golden State Warriors in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA: Der Vizemeister unterlag bei den Washington Wizards mit 108:112, zudem fiel Superstar Kevin Durant früh aus.

Der Forward erlitt im ersten Viertel eine Innenbandverletzung im linken Knie sowie eine schwere Schienbeinprellung und wird den Warriors auf "unbestimmte Zeit" fehlen, teilte der Champion von 2015 nach der medizinischen Untersuchung am Mittwoch mit.

Ob Durant in den verbleibenden sechs Wochen der regulären Saison nochmals zum Einsatz kommen kann, ist unklar. Der Superstar hatte die Verletzung bei einem Zusammenstoß mit Warriors-Center Sasa Patschulia erlitten. Der Georgier war gefoult worden und dann rücklings auf Durants Knie gestürzt.

Trotz der Niederlage blieben die Warriors in der Western Conference in Führung. Das Team ist bereits für die Play-offs qualifiziert. Washington rangiert in der Eastern Conference auf Rang drei.

Die Detroit Pistons setzten sich nach packender Overtime gegen die Portland Trail Blazers mit 120:113 durch. Marcus Morris sicherte den Sieg, sieben seiner insgesamt elf Punkte erzielte der Pistons-Spieler in der Verlängerung.

Eine Ernüchterung gab es indes für die Chicago Bulls. Nach zuvor vier Siegen in Folge hatte der frühere Serienmeister mit 107:125 das Nachsehen gegen die Denver Nuggets. Die Bulls führten zwischenzeitlich noch im letzten Viertel, brachen in der Schlussphase aber ein.

(sid)