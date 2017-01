später lesen NBA Starker Schröder führt Atlanta zum Sieg gegen Knicks FOTO: ap, dz Teilen

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat die Atlanta Hawks mit einer starken Leistung zum zweiten Sieg in Serie geführt. In der nordamerikanischen Profiliga NBA bezwangen die Hawks am Montag (Ortszeit) die New York Knicks mit 108:107 (53:54).