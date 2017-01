Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat sein kleines Formtief in der Basketball-Profiliga NBA eindrucksvoll hinter sich gelassen. Der Braunschweiger führte die Atlanta Hawks in einem Krimi bei den New York Knicks mit einem bärenstarken Auftritt zu einem 108:107-Erfolg.

