Der frühere NBA-Star Charles Oakley hat am Rande des Spiels der New York Knicks gegen die Los Angeles Clippers (115:119) für einen Skandal gesorgt.

Der langjährige und beliebte New Yorker Basketball-Profi lieferte sich am Mittwoch (Ortszeit) auf der Tribüne am Spielfeldrand während des ersten Viertels erst eine verbale Auseinandersetzung mit Knicks-Eigentümer James Dolan.

Als Dolans Securityteam schlichten wollte, wurde Oakley handgreiflich. Daraufhin wurde der 53-Jährige von der New Yorker Polizei in Handschellen abgeführt. Wie die Polizei mitteilte, muss sich Oakley wegen tätlichen Angriffs in drei Fällen vor Gericht verantworten.

Die Partie wurde wegen des Vorfalls unterbrochen. "Ich habe so etwas noch nie gesehen, und ich bin schon lange dabei", sagte Clippers-Trainer Doc Rivers, der gemeinsam mit Oakley bei den Knicks spielte. "Er war damals der beste Teamkollege der Welt, deswegen war es sehr hart, es mitansehen zu müssen."

Auch die New York Knicks haben sich zu dem Streit geäußert. "Charles Oakley hat sich während des Knicks-Spiel heute Abend höchst unangemessen und sehr beleidigend verhalten. Er wurde abgeführt und von der New Yorker Polizei festgenommen. Er war ein großartiger Knick und wir hoffen, dass er demnächst Hilfe bekommt", teilte das Team aus Nordamerika in einer Mitteilung per Twitter mit.

