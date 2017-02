Superstar LeBron James hat die Cleveland Cavaliers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit seinem sechsten Triple-Double der Saison zum nächsten Sieg geführt. weniger

Superstar LeBron James hat die Cleveland Cavaliers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit seinem sechsten Triple-Double der Saison zum nächsten Sieg geführt.

Der 32-Jährige erzielte beim 119:104 des Meisters gegen die New York Knicks 18 Punkte, holte 13 Rebounds und kam zudem auf 15 Assists – es war sein 48. Triple-Double in der Regular Season in seiner Karriere.