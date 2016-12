Enfant terrible DeMarcus Cousins hat in der Basketball-Profiliga NBA mit einem denkwürdigen Auftritt für Schlagzeilen gesorgt. Der US-Olympiasieger von den Sacramento Kings kassierte gegen die Portland Trail Blazers (126:121) nach einem Ausraster das zweite Technische Foul und ging in die Kabine, dann nahmen die Schiedsrichter ihre Entscheidung zurück. Cousins machte weiter und beendete die Partie mit 55 Punkten.

Cousins (26) ist der erste Kings-Profi, der in seiner Karriere mindestens zweimal diese Marke erreichte. Sein Karrierebestwert liegt bei 56 Punkten. Vor der Partie hatte der Klub Cousins mit einer Geldstrafe von 55.000 Dollar (53.000 Euro) belegt, nachdem dieser öffentlich einen Reporter zusammengestaucht hatte.

Auf dem Feld schrie der Center seine Gegenspieler an, dabei flog sein Mundschutz in Richtung der Bank der Trail Blazers. Daraufhin schickten ihn die Referees raus. "Das ist lächerlich. Richtig lächerlich. Ich hoffe, die Welt sieht nun, was hier passiert." Auf die Frage, ob der Mundschutz aus Versehen rausgefallen sei, antwortete Cousins: "Ja, Mann."

Der 2,11 m große Cousins, als fünfter Spieler im NBA-Draft 2010 ausgewählt, hat in Sacramento immer wieder für Skandale gesorgt. Einst wurde er suspendiert, weil er hartnäckig einen Wechsel forderte. Später folgte wegen einer Auseinandersetzung mit einem TV-Kommentator eine Sperre für zwei Spiele.

(sid)