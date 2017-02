später lesen NBA DeMarcus Cousins wechselt nach New Orleans 2017-02-20T22:28+0100 2017-02-21T10:49+0100

Der Wechsel von Basketball-Star DeMarcus Cousins in der nordamerikanischen Profiliga NBA ist perfekt. Der Center verlässt die Sacramento Kings und spielt ab sofort für die New Orleans Pelicans, wie beide Vereine am Montagabend mitteilten. Mit dem 2,11 Meter großen Cousins, der im Schnitt bisher 27,7 Punkte pro Partie erzielte, wechselt auch der Israeli Omri Casspi drei Tage vor Ende der Wechselfrist zu den Pelicans.