Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat seine tolle Form eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der Braunschweiger führte mit 31 Punkten und acht Assists die Atlanta Hawks in der Nacht zu Dienstag zu einem 110:108 (48:53)-Sieg bei den Oklahoma City Thunder.

"Er spielt den besten Basketball seiner bisherigen Karriere", schwärmte Mitspieler Kyle Korver über den Hawks-Spielmacher. Schröder stahl damit auch der Weltklasse-Leistung von Russell Westbrook die Show. Der US-Amerikaner erzielte für die Gastgeber zwar 46 Punkte, konnte die Niederlage gegen Atlanta allerdings nicht verhindern.

"Ich habe versucht, alles zu tun was ich tun kann, um Spiele zu gewinnen", sagte Schröder. Zuletzt habe Trainer Mike Budenholzer in einer schwierigen Phase des Teams das Gespräch mit ihm gesucht. "Er sagte zu mir: tu dies, tu das, tu jenes. Ich will da draußen einfach nur um den Sieg kämpfen."

Der ebenfalls starke Paul Millsap traf 12,7 Sekunden vor dem Ende zum Endstand. Auf der Gegenseite verwarf Westbrook die Möglichkeit zum Ausgleich. Ein Dunking von Thunder-Center Steve Adams kam zu spät - die Zeit war um. "Es war eine besondere Leistung meines Teams", sagte Budenholzer. "Wir haben trotz des Ausfall von Dwight Howard einen Weg gefunden.

Dallas verpasst zweiten Sieg in Folge

Die Dallas Mavericks dagegen haben ohne den weiterhin verletzten Dirk Nowitzki den zweiten Sieg in Serie verpasst. Einen Tag nach dem deutlichen Erfolg gegen Sacramento (99:79) verlor das Team des deutschen Ausnahmespielers bei den Denver Nuggets mit 107:117 (58:60)

und kassierte die 21. Saisonniederlage im 28. Match. Deron Williams war mit 23 Punkten Top-Scorer der Mavs. Ein Comeback-Termin von Nowitzki ist weiterhin nicht bekannt. Immerhin kehrte J.J. Barrea (11) nach langer Verletzungspause wieder zurück.

NBA-Rookie Paul Zipser feierte mit den Chicago Bulls einen deutlichen 113:82 (69:34)-Sieg über die Detroit Pistons. Der frühere Profi des FC Bayern München kam sieben Minuten zum Einsatz, konnte allerdings keinen Punkt erzielen. Bester Werfer war Bulls-Star Jimmy Butler mit 19 Zählern. "Eine widerliche Leistung", schimpfte Pistons-Coach Stan van Gundy nach der Demontage seines Teams.

(dpa)