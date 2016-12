Dennis Schröder hat seine Atlanta Hawks in der Basketball-Profiliga NBA mit einer erneut starken Vorstellung zum Sieg bei den Oklahoma City Thunder geführt. weniger

"Ich habe versucht, alles zu tun was ich tun kann, um Spiele zu gewinnen", sagte Nationalspieler Schröder. Zuletzt habe Trainer Mike Budenholzer in einer schwierigen Phase des Teams das Gespräch mit ihm gesucht. "Er sagte zu mir: tu dies, tu das, tu jenes. Ich will da draußen einfach nur um den Sieg kämpfen."