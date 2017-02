Dennis Schröder hat die Atlanta Hawks nach seiner Rückkehr in die Startformation mit einer starken Vorstellung zu einem 114:98 bei Rekordmeister Boston Celtics geführt. weniger

Trainer Mike Budenholzer hatte Schröder (23) am Samstag vor dem Spiel bei Orlando Magic (86:105) aus seiner Starting Five genommen, da der Braunschweiger zu spät am Teambus erschienen war.