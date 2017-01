Basketball in der NBA

Die deutschen Basketball-Stars Dennis Schröder und Dirk Nowitzki haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit ihren Klubs spektakuläre Erfolge eingefahren. Schröder gewann mit den Atlanta Hawks gegen die New York Knicks.

Die Hawks setzten sich in einem Marathon-Krimi nach vier Verlängerungen mit 142:139 durch, Schröder überzeugte dabei mit 23 Punkten sowie einem Karrierebestwert von 15 Assists.

Nowitzki feierte mit den Dallas Mavericks im Texas-Duell bei den San Antonio Spurs nach toller Aufholjagd einen 105:101-Erfolg. Nowitzki erzielte mit 15 Punkten und zehn Rebounds ebenfalls ein "Double-Double", für die "Mavs" war es zudem der erste Sieg beim Lokalrivalen San Antonio nach zwölf Pleiten in Serie. Der letzte Sieg bei den Spurs datierte vom 26. November 2010.

Das Spiel in Atlanta war erst das elfte in der NBA-Historie mit vier Verlängerungen. Mann des Abends für die Hawks war Paul Millsap, der 37 Punkte und 19 Rebounds beisteuerte. Topscorer der Partie war allerdings New Yorks Carmelo Anthony mit 45 Zählern.

Atlanta liegt mit einer Bilanz von 28 Siegen bei 20 Niederlagen in der Eastern Conference auf dem vierten Rang, die Bulls (24:25) sind Siebter. Die Mavericks sind mit 17 Siegen und 30 Niederlagen als 13. im Westen immer noch ein gutes Stück von den Play-off-Plätzen entfernt.

Ebenfalls erfolgreich verlief der Abend für Paul Zipser. Der Ex-Münchner besiegte mit den Chicago Bulls die Philadelphia 76ers 121:108, Zipser kam in knapp 30 Minuten auf dem Feld auf 13 Punkte.

(jado/sid)