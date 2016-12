Dirk Nowitzki ist bekannt für sein großes Herz für Kinder. Kurz vor Weihnachten besuchte der Superstar der Dallas Mavericks eine Kinderklinik und sorgte für herzerwärmende Momente. Viel Aufsehen macht er um seine Besuche nicht.

Wäre Dirk Nowitzki nicht 2,13 m groß und würde diese alberne blaue Weihnachtsmütze tragen, würde wohl kaum jemand Notiz von ihm nehmen. Mit einer E-Gitarre sitzt er am Fußende eines Krankenbetts in der Kinderklinik von Dallas und spielt ein Lied. "Zu Hause wird mir keiner glauben, dass ich mit Dirk Nowitzki Gitarre gespielt habe", sagt der 15-jährige Ashley.

Der Junge ist völlig überwältigt, dass ihn der Superstar besucht. Doch für die Kinder ist Nowitzki in diesen Momenten nicht einer der besten Basketballer der Geschichte, der ehemalige deutsche Nationalspieler und MVP der stärksten Liga der Welt, sondern einfach Onkel Dirk.

ICYMI: Sports’ greatest Santa: The amazing story of Dirk Nowitzki and kids fighting for their lives https://t.co/vJi1OQ8uPL pic.twitter.com/C3FmvDHPcG — Dallas Morning News (@dallasnews) December 22, 2016

Und Onkel Dirk kommt jedes Jahr, ohne dass jemand bislang viel davon mitbekam. Der 38-Jährige verbot es regelrecht, dass Fotos und Videos seiner Besuche bei den schwerkranken Kindern medienwirksam nach außen dringen. Für die lokale Tageszeitung Dallas Morning News machte der Würzburger nach Jahren eine Ausnahme und erlaubte einen Blick in sein Leben, wie es ihn selten zuvor gab.

Stunde um Stunde verbrachte Nowitzki kurz vor Weihnachten in blauer Trainingshose und weißem Mavericks-Shirt bei den kleinen Patienten, dabei achtete er nicht auf die Uhrzeit, schaute nicht gestresst auf sein Handy. "Das ist mein liebster Besuch im ganzen Jahr. Es bedeutet den Kindern und den Eltern viel, und mir natürlich auch", sagte Nowitzki.

Nowitzki kennt keine Berührungsängste

Manchmal musste er Gummi-Handschuhe tragen, gelegentlich auch einen Mundschutz, bevor er ein Zimmer betrat. Doch Nowitzki störte das keineswegs, Berührungsängste kennt er nicht. "Es kann hart sein, auch mal frustrierend oder man ist einfach sprachlos", sagte Nowitzki. Die Besuche hätten jedenfalls dazu beigetragen, dass er sein Leben mehr wertschätzt. "Ich habe lange Zeit 24 Stunden an Basketball gedacht, jetzt ist das anders", sagte der NBA-Champion von 2011.

Mit seiner schwedischen Frau Jessica hat er mittlerweile selbst drei Kinder (Malaika, Max und Morris). "Drei gesunde, dafür bin ich sehr dankbar und fühle mich gesegnet. Viele Familien haben nicht so ein Glück, deswegen versuche ich zu helfen, wo ich kann", sagte Nowitzki.

Seine persönlichen Probleme waren in diesen Momenten weit weg. Dass er seit Wochen unter Achillessehnenproblemen leidet und vermutlich erst nach Heiligabend wieder spielen kann, hatte er wohl fast vergessen, als er den acht Monate alten Ryan auf den Arm nahm und ihn angrinste. Der Junge hat das Krankenhaus in seinem Leben noch keinen einzigen Tag verlassen dürfen.

"Er ist phänomenal"

"Bist du schon wieder zurück auf dem Feld?", fragte ihn Jesse. "Noch nicht", meinte Nowitzki nur. "Deswegen klappt bei denen nichts", entgegnete der Patient. Ohne Kapitän Nowitzki durchleben die Dallas Mavericks eine schwierige Saison und gewannen als schwächstes NBA-Team gerade acht von 29 Spielen, immerhin gab es nun ein 96:95 bei den Portland Trail Blazers. Die Play-offs sind aber in weiter Ferne. "Es ist eine harte Zeit. Aber das hier hilft, den Kopf ein wenig frei vom Basketball zu bekommen."

Während andere Sportler solche Besuche gerne zur Selbstvermarktung nutzen, glaubt man Nowitzki, dass ihm wirklich etwas daran liegt. 2012 veröffentlichte der Vater eines kranken Jungen dieses Video bei Youtube, viel mehr gab es bis zu diesem Jahr nicht zu sehen.

"Er ist als Mensch und Sportler all' das, was man sich nur wünschen kann", sagte Mavs-Besitzer Mark Cuban: "Er ist phänomenal und will trotzdem am liebsten nicht, dass jemand etwas davon weiß."

(sid)