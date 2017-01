später lesen Basketball in der NBA Nowitzki und Dallas feiern zweiten Sieg in Folge FOTO: rtr, jm FOTO: rtr, jm Teilen

Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA den zweiten Sieg in Serie gefeiert. Die Texaner gewannen am Sonntag gegen die Minnesota Timberwolves mit 98:87 (56:47) und holten sich den 13. Erfolg in dieser Saison.