Basketball in der NBA

Nach dem 96:89-Erfolg über die Miami Heat haben die Dallas Mavericks zwei Siege Rückstand auf einen der begehrten Playoff-Plätze. Dirk Nowitzki war vor allem in der Defensive stark. Dennis Schröder überzeugte beim klaren Atlanta-Sieg in Boston.

Die Dallas Mavericks und Basketball-Superstar Dirk Nowitzki können weiter auf die Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga NBA hoffen. Nach dem 96:89 (55:54)-Erfolg über die Miami Heat am Montag (Ortszeit) konnte das Team des deutschen Ausnahmespielers den Rückstand auf Playoff-Platz acht auf zwei Siege verkürzen. "Wir müssen weiter jedes Spiel so angehen, als wäre es ein Playoff-Match", sagte Mavs-Profi Harrison Barnes.

Nowitzki kam gegen die formstarken Heat, die zuvor nur zwei der letzten 18 Partien verloren hatten, auf acht Punkte und traf nur zwei von neun Versuchen aus dem Feld. Mit zwölf Rebounds war der Würzburger dagegen stark in der Defensive. "Miami hat in den letzten 16 Spielen mehr als 100 Punkte im Schnitt erzielt, wir haben sie unter 90 gehalten", schwärmte Trainer Rick Carlisle über seine Defensive.

Neben einem 12:0-Lauf zum Ende der Partie waren Seth Curry (29 Punkte) und Barnes (24) die Erfolgsgaranten für den 24. Saisonsieg. "Seth war sehr gut", lobte Coach Carlisle seinen Top-Scorer. "Er ist in vielen Bereichen besser geworden. Die Punkte sind auffällig, aber er arbeitet auch besser in der Defensive."

Schröder avanciert zum Matchwinner

Am Mittwoch (Ortszeit) kommt es in Atlanta zum deutschen Duell zwischen Nowitzki und Dennis Schröder. Danach können die Mavs mit fünf Heimspielen hintereinander den Rückstand auf die Playoff-Plätze weiter verkürzen.

Die Hawks haben nach zuvor drei Niederlage in Serie vor allem dank eines starken Spielmachers Schröder bei den Boston Celtics einen souveränen 114:98 (51:47)-Auswärtssieg gefeiert. Mann des Spiels war der Braunschweiger, der nach seiner Rückkehr in die Startformation 21 Punkte erzielte und damit bester Schütze der Gäste war. "Wir waren wieder konkurrenzfähig. Das Team hat verstanden, worum es geht", erklärte Hawks-Trainer Mike Budenholzer. Atlanta rangiert weiter auf Rang fünf im Osten.

Ex-Maverick Williams zu den Cavaliers

Unterdessen hat der NBA-Champion Cleveland Cavaliers den dreimaligen Allstar und ehemaligen Mavericks-Spieler Deron Williams verpflichtet. Der Spielmacher hatte noch bis vor kurzem an der Seite von Nowitzki gespielt.

Williams (32) war am Samstag von Dallas auf die sogenannte Waiverliste gesetzt worden und damit für die Konkurrenz frei. Cleveland griff zu und gab dem Routinier einen Vertrag bis zum Saisonende. "Das war eine einfache Entscheidung für mich", sagte Williams.

In Andrew Bogut (32) steht ein weiterer ehemaliger Dallas-Profi vor einem Wechsel zu den Cavs. Der Australier war von den Mavericks kurz vor dem Ende der Transferfrist im Rahmen eines Tausches an die Philadelphia 76ers abgegeben worden, diese setzten den Center nun auf die Waiverliste. Cleveland ist laut US-Medien interessiert.

(dpa)