Basketball-Superstar Dirk Nowitzki und Spielmacher Dennis Schröder haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA an Weihnachten Rückschläge kassiert.

Superstar Nowitzki verlor mit seinen Dallas Mavericks in seinem zweiten Spiel nach langer Verletzungspause mit 104:111 bei den New Orleans Pelicans und konnte nach zuvor zwei Siegen in Folge den Aufwärtstrend nicht fortsetzen. Schröders Atlanta Hawks unterlagen den Minnesota Timberwolves mit 90:104.

Nowitzki (38) stand mit 17 Minuten Einsatzzeit etwa zwei Minuten länger auf dem Parkett als bei seinem Comeback gegen die Los Angeles Clippers (90:88) am vergangenen Freitag. Mit zehn Punkten und zwei Rebounds konnte er die 22. Saisonniederlage seiner Mavericks dennoch nicht verhindern. Der Meister von 2011 teilt sich im Westen mit den Phoenix Suns den letzten Platz.

Schröder (23) kam in Minneapolis drei Tage nach seiner 27-Punkte-Gala in Denver (109:108 gegen die Nuggets) nur auf acht Zähler und vier Assists. Bester Akteur der Hawks, die im Osten Rang sechs belegen, war Dwight Howard mit 20 Punkten und zwölf Rebounds.

Paul Zipser (22) erhielt beim 90:85-Sieg seiner Chicago Bulls gegen die Indiana Pacers keine Einsatzzeit.

(sid)