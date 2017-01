später lesen Allstar-Game in der NBA Nowitzki und Schröder fehlen in Orlando FOTO: rtr, jm Teilen

Die deutschen Profis Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) und Dennis Schröder (Atlanta Hawks) fehlen beim NBA-Allstar-Game am 19. Februar in New Orleans/Louisiana. Beide Basketballer wurden auch von den Trainern nicht als Reservisten nominiert, nachdem sich zuvor die Fans in den Startformationen nicht mehrheitlich für Nowitzki oder Schröder entschieden hatten.