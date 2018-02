später lesen Basketball in der NBA Nowitzki und Dallas beenden Negativserie - Schröder verliert FOTO: ap 2018-02-27T07:21+0100 2018-02-27T07:29+0100

Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA nach zuletzt vier Niederlagen in Folge einen Sieg gefeiert. Dennis Schröder kassierte mit den Atlanta Hawks hingegen die vierte Niederlage in Folge.