2017-02-02T07:21+0100 2017-02-02T07:27+0100

Nach ihrem miserablen Saisonstart pirschen sich Dirk Nowitzki und seine Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA doch noch an die Play-off-Plätze heran. Das 113:95 gegen die Philadelphia 76ers war der dritte Sieg der Mavs in Folge.