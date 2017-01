Auszeit im zweiten Viertel. Die Spieler der Oklahoma City Thunder gehen zur Bank, die Ersatzspieler stehen auf und klatschen mit ihnen ab. Normale Szenen in einem normalen Basketballspiel in der NBA. Nur einer hat einen anderen Plan: Kanter schlägt aus Ärger über eine Szene frustriert auf einen Stuhl. Auch das passiert. Nur Sekunden später aber guckt sich sich der Türke den Arm und ahnt bereits, dass sein Frustschlag nicht besonders clever war.

Enes Kanter has a fractured right forearm after punching this chair...



pic.twitter.com/UzNwn2cVLs