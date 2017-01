später lesen Basketball in der NBA Antetokounmpo als erster Grieche zum Allstar gewählt FOTO: afp, kc FOTO: afp, kc Teilen

Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks ist in der Basketball-Profiliga NBA als erster Grieche zum Allstar gewählt worden. Der 22-Jährige gehört beim Showspiel am 19. Februar in New Orleans/Louisiana zur Startformation der Eastern Conference.