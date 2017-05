später lesen Play-offs in der NBA Golden State erhöht auf 2:0 – Washington verkürzt nach Eklat FOTO: afp, kc FOTO: afp, kc 2017-05-05T07:36+0200 2017-05-05T07:36+0200

Die Basketball-Superstars der Golden State Warriors haben in der zweiten Runde der NBA-Play-offs den nächsten Sieg gefeiert. Der Titelfavorit bezwang am Donnerstag (Ortszeit) die Utah Jazz mit 115:104 (60:47) und führt in der Best-of-Seven-Serie mit 2:0. Die Matches drei und vier finden in Salt Lake City statt.